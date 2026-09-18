«Сашка уже упёрся». Ловчев — о критике Мостового в адрес Мусаева

Известный отечественный экс-футболист, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на критику другого ветерана Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

— Разделяете тезис Мостового о «нефутбольности» Мусаева?

— Да это Сашка уже упёрся. В жизни всё очень просто — докажи. Мусаев всё доказывает. Да, нефутбольный человек, и это принять надо. Но такой же нефутбольный человек и Моуринью. Хотя даже Моуринью через какое-то время спёкся: долгое время нигде ничего. А взять Гвардиолу. Я всегда восхищался: куда бы он ни пришёл, везде строил свою потрясающую «тики-таку». Даже из немцев в «Баварии» это слепил. Как?! Они же совершенно другие. Но даже его кризис идей на