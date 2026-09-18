Бубнов заявил, что ЦСКА нужно менять Владислава Торопа

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что ЦСКА следует задуматься над тем, чтобы поменять голкипера Владислава Торопа, который в этом сезоне играет за армейце в матчах Альфа-Банк РПЛ.

— Хотел задать вопрос по Торопу.

— Торопа надо менять, потому что он…

— Нервничает, да?

— Во-первых, нервничает, во-вторых, запустил с этими, с «Рубином». 100% его гол. Между рук пропустил.

— Просто кажется, что после паузы на игры сборных основным вратарём уже будет Бориско.

— Для вратарей и тренеров очень важен повод. Сейчас Тороп дал повод. Сейчас хорошо, предположим, отстоит, и как потом менять его будешь? — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».