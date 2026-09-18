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Бубнов заявил, что ЦСКА нужно менять Владислава Торопа

Бубнов заявил, что ЦСКА нужно менять Владислава Торопа
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что ЦСКА следует задуматься над тем, чтобы поменять голкипера Владислава Торопа, который в этом сезоне играет за армейце в матчах Альфа-Банк РПЛ.

— Хотел задать вопрос по Торопу.
— Торопа надо менять, потому что он…

— Нервничает, да?
— Во-первых, нервничает, во-вторых, запустил с этими, с «Рубином». 100% его гол. Между рук пропустил.

— Просто кажется, что после паузы на игры сборных основным вратарём уже будет Бориско.
— Для вратарей и тренеров очень важен повод. Сейчас Тороп дал повод. Сейчас хорошо, предположим, отстоит, и как потом менять его будешь? — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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