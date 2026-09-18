«Злость». Николай Комличенко — о реакции на ситуацию в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о своей реакции на продажу ключевых игроков железнодорожников в летнее трансферное окно.

— До травмы ты играл в одном «Локомотиве», а когда восстановился, то команда совсем другая.

— Я всё видел со стороны. Таковы реалии. Проблема в том, что я всё это время особо не тренировался с командой. Сейчас экстренно вышел. Не форсировали, но ускоряли восстановление.

— Твои чувства, когда команда рассыпалась?

— Злость, неудовлетворение. Естественно, ничего хорошего не чувствовал. Понимал, что будет очень-очень тяжело — и ментально, и физически, и в игровом плане. Можно сказать, полкоманды поменялось. Просто нам пора уже переключаться на то, что в этом сезоне будет тяжело. Каждая победа будет тяжело даваться. Но это факт, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.