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Александр Глеб вспомнил, как конфликтовал с Гвардиолой в «Барселоне»

Александр Глеб вспомнил, как конфликтовал с Гвардиолой в «Барселоне»
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб вспомнил, как конфликтовал с возглавлявшим сине-гранатовых тренером Хосепом Гвардиолой. Глеб выступал за «Барселону» с 2008 по 2011 год.

— От обиды вёл себя дерзко?
— Я выражал это. Разговаривал с Пепом на повышенных тонах. Высказывал ему своё недовольство. Говорил: «Ты мне всё лето звонил, уговаривал, а тут вот так получается». Он отвечал: «Сань, у нас тут команда, каждый заслуживает, ну, не каждую игру, через раз». Я говорю: «Да мне плевать, ты мне звонил, я бы остался». Короче, из-за семейных неурядиц очень агрессивно, нервно себя вёл, шёл целенаправленно на конфликт сам. И считал себя правым. Потом, когда это всё устаканилось, улеглось внутри, понимал, что настолько по-детски и непрофессионально [себя вёл].

— А как надо было?
— Перетерпеть. Конечно, семья поддерживала, но этого оказалось недостаточно, — сказал Глеб в новом выпуске на You