Евгений Ловчев: Аршавин мне открыл глаза на наш футбол

Известный советский экс-футболист Евгений Ловчев рассказал, как изменился футбол по сравнению с периодом его игровой карьеры.

«Один год я Стрельцова застал в Высшей лиге, но зато много поиграли по ветеранам. Выходил с ним в нападении, потому что скорость была. Он как-то меня подзывает: тебе надо было этому отдать мяч, этот отдал бы тому — и чуть ли не за всех 11 игроков расписал комбинацию! Это было что-то.

Позже Аршавин мне открыл глаза на наш футбол. Я как-то спросил его: «Андрюха, объясни, отчего мяч обработать не могут? Отскакивает, отлетает». Он пояснил: «Серафимыч, в ваше время медленнее в футбол играли». А ведь правда! У нас было время обработать, подумать — всё было медленнее. Даже пас медленнее давался. И я стал смотреть на футбол по-другому», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.