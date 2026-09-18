Расписание матчей 4-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 18 сентября, стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Германии.
Расписание 4-го тура Бундеслиги сезона-2026/2027 (время московское):
Пятница, 18 сентября
- 21:30. «Бавария» – «Унион Берлин»;
Суббота, 19 сентября
- 16:30. «Боруссия Мёнхенгладбах» – «Майнц»;
- 16:30. «Айнтрахт Франкфурт» – «Фрайбург»;
- 16:30. «Гамбург» – «Кёльн»;
- 16:30. «Вердер» – «Аугсбург»;
- 19:30. «Штутгарт» – «Боруссия Дортмунд»;
Воскресенье, 20 сентября
- 16:30. «Байер» – «РБ Лейпциг»;
- 18:30. «Шальке» – «Эльферсберг»;
- 20:30. «Падерборн» – «Хоффенхайм».
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