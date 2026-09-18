Тренер Португалии: Роналду — футболист, как и все остальные. Будет плох, не будет играть

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал решение вызывать 41-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду на матчи группового этапа Лиги наций.

«Главное — это его игра. Прошлое не в счёт. Криштиану — такой же футболист, как и все остальные. Если он будет хорошо выступать, то он будет играть. Если нет, то не будет.

Да, у него другой статус, он выиграл пять наград «Золотой мяч», но влияет ли это на мои решения? Нет», — приводит слова Жезуша журналист Фабрицио Романо на своей странице в со