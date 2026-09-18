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«Есть неудовлетворение». Юрий Горшков подвёл итог периода в «Зените»

«Есть неудовлетворение». Юрий Горшков подвёл итог периода в «Зените»
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, вернувшийся в команду из «Зенита», подвёл итог своего выступления в составе санкт-петербургского клуба.

— Как изменился ты за это время?
— Похудел на килограмм.

— За два сезона в «Зените»?
— Нет, как с Питера приехал (улыбается).

— Какой бы итог ты подвёл после периода в «Зените»?
— Я подвёл итог для себя, выложил пост. Я это писал от души, ничего не исправлял. Как чувствовал, так и написал. Это действительно была моя мечта. Цели и задачи я выполнил. Понятно, что есть какое-то небольшое неудовлетворение. Но в целом для меня это хороший опыт. Я там точно стал сильнее, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

М