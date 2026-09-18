Божин: болельщик в магазине подошёл: «Видели, Олейников в ЦСКА?» — «Нет, вроде в «Рубине»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин рассказал, как узнал о срыве перехода полузащитника Ивана Олейникова из самарского клуба в «Рубин».

«Я даже не знал, что трансфер Ивана Олейникова в «Рубин» сорвался. Ко мне болельщик в магазине подошёл и говорит: «Видели, Олейников в ЦСКА перешёл?» Отвечаю: «Да нет, вроде он в «Рубин» переходил». Вот так я об этом узнал (улыбается)», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

6 сентября «Рубин» проинформировал, что 28-летний хавбек прибыл в расположение команды, где встретился с руководством клуба, главным тренером, а также осмотрел клубную базу. Сообщалось, что в ближайшее время футболи