15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божин: болельщик в магазине подошёл: «Видели, Олейников в ЦСКА?» — «Нет, вроде в «Рубине»

Божин: болельщик в магазине подошёл: «Видели, Олейников в ЦСКА?» — «Нет, вроде в «Рубине»
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин рассказал, как узнал о срыве перехода полузащитника Ивана Олейникова из самарского клуба в «Рубин».

«Я даже не знал, что трансфер Ивана Олейникова в «Рубин» сорвался. Ко мне болельщик в магазине подошёл и говорит: «Видели, Олейников в ЦСКА перешёл?» Отвечаю: «Да нет, вроде он в «Рубин» переходил». Вот так я об этом узнал (улыбается)», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

6 сентября «Рубин» проинформировал, что 28-летний хавбек прибыл в расположение команды, где встретился с руководством клуба, главным тренером, а также осмотрел клубную базу. Сообщалось, что в ближайшее время футболи