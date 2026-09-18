Ловчев: идём с Галицким — а у него модные, рваные джинсы — и детишки ему отбивают пять!

Известный советский экс-футболист Евгений Ловчев рассказал о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Я к нему в гости приезжал. Отдыхали с сыном в Анапе, когда позвонил Хашиг (генеральный директор «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»). Прислал машину. Меня привезли в академию. Там только строились дома вокруг, но уже было много-много полей. Мы идём с Галицким — а у него модные, немного рваные джинсы — и восьмилетние детишки ему отбивают пять! Мне это так легло на душу! Я ему сказал тогда: «Ты где-то сказал, что хочешь, чтобы у тебя играли одни воспитанники. Это утопия. Как только у тебя появится интересный мальчишка, приедут из Москвы к родителям, дадут машину, квартиру, и всё на этом закончится». В итоге так и получилось — в «Краснодаре» играют иност