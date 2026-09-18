Ямаль: «ЗМ» должен получить лучший игрок, а не победитель ЛЧ или забивший 80 голов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль порассуждал, каким должен быть футболист, действительно заслуживающий «Золотой мяч».

«Проблема сейчас в том, что люди ценят вещи, которые не должны определять победителя «Золотого мяча». Например, когда говорят, что футболист «ПСЖ» должен выиграть его, потому что они выиграли Лигу чемпионов. Но когда вы побеждаете в Лиге чемпионов, вам вручают трофей Лиги чемпионов. Он вручается лучшей команде, этот приз есть у «ПСЖ». Другое дело, если в «ПСЖ» играет лучший футболист мира.

«Золотой мяч» должен вручаться лучшему игроку в мире, и только. Не футболисту, который просто забил 80 голов, потому что, когда ты забиваешь 80 голов, тебе вручают награду лучшему бомбардиру сезона. Это разные вещи, которые люди не понимают. Лучший футболист в мире — это тот, за игрой которого вы наблюдаете в качестве зрителя и получаете удовольствие. Ты видишь его и понимаешь, что он сильно отличается от остальных.

Когда лучшим футболистом мира будет признаваться действительно лучший, а не тот, кто больше всех забил или выиграл больше титулов, тогда «Золото