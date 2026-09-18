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«От футбола точно не ухожу». Антон Шунин рассказал об обучении и планах после карьеры

«От футбола точно не ухожу». Антон Шунин рассказал об обучении и планах после карьеры
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Бывший вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал об обучении и планах после карьеры.

«После завершения карьеры я пошёл учиться на спортивного менеджера. Мне было интересно понять, как футбольный клуб устроен изнутри и как им правильно управлять. Когда ты действующий игрок, весь твой мир — это команда, тренировки, игры и восстановление. Ты живёшь по расписанию, а всё остальное уже организовано за тебя. При этом огромная часть работы клуба остаётся за пределами твоего внимания: как принимаются решения, как выстраиваются процессы, как взаимодействуют между собой разные отделы.

Обучение спортивному менеджменту позволило мне посмотреть на футбол совершенно с другой стороны. А после его окончания появилась возможность пойти учиться на тренерские лицензии A-UEFA и B-UEFA. Для меня это стало логичным продолжением. Мне хотелось понять, как работает тренер: как он строит трениров