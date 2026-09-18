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«Олег, ты что, обиделся?» Ловчев раскрыл причину своих натянутых отношений с Романцевым

«Олег, ты что, обиделся?» Ловчев раскрыл причину своих натянутых отношений с Романцевым
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Известный советский экс-футболист Евгений Ловчев раскрыл причину своих натянутых отношений с российским тренером Олегом Романцевым.

— Отношения с Романцевым у вас не нормализовались?
— Можем поздороваться. Но у меня с ним сложные отношения, я его недолюбливаю. Есть за что, но не буду об этом.

— Хотя бы намекните.
— Я же был кандидатом на пост главного тренера «Спартака». При этом считаю, что выбор [в пользу Романцева] был сделан совершенно правильно, без вопросов. Меня Николай Петрович позвал и сказал: «Хочу, чтобы ты выставил свою кандидатуру». Трое на пост претендовали: Нетто, Романцев и я. Олег тогда тренировал «Спартак» из Орджоникидзе. Я ему звоню: «Всякое может быть, но мы можем объединить усилия. И ты против Бескова, и я». А он мне: «Я ничего не знаю». А я-то в курсе, что он вчера уже этот вопрос в горкоме партии обсуждал… Позже я пытался выяснить отношения с Романцевым: «Олег, ты на самом деле тогда обиделся?» А он: «Ну да, обиделся». Говорю: «Обалдел, что ли? Почему не сказать об этом прямо, на футбольном поле или ещё где-то?» Для меня это было удивительно.

— Вы же потом выдвигали Олега Ивановича в спортивные директора «Спартака».
— На недавний юбилей Романцева меня пригласили на «Спартак». Они компанией сидели: Газзаев, Юра Сёмин. В процессе вечера я обратился к Малышеву (бывший гендиректор «Спартака». — Прим. «Чемпионата»): «Я одного не могу понять. Вот сидит человек. Да, в возрасте, но выигравший со «Спартаком» всё что можно. Его зовут советником в Нижний Новгород, а вы — даже не пригласите». Романцев замахал руками: «Не-не, ты не о том начал разговор». Даже это мне не особенно нравилось. Я же сказал совершенно нормальную вещь.

— А Малышев что?
— «Будем думать, привлекать», — рассказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.

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