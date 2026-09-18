«Что его защищать? Его время придёт». Рахимов — о Даку в «Спартаке»

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о нападающем «Спартака» Мирлинде Даку, с которым специалист работал в казанском «Рубине».

«Что его защищать? Я думаю, его время придёт. Был бы он россиянин, я думаю, его бы с удовольствием в сборную вызвали. Здесь незачем защищать игрока. Мы видим, он адаптируется, ему нужно понять эту игру в «Спартаке». Даже в игре с «Факелом» у него было два момента. У него бывали матчи, когда есть свободные партнёры, а он берёт игру на себя, может не отдать. В «Спартаке» этот креатив будет востребован. У меня нет сомнений в том, что этот нападающий принесёт очень много пользы», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».