Евгений Ловчев: Семак шесть раз подряд выиграл РПЛ, а его только ленивый не фигачит

Известный советский экс-футболист Евгений Ловчев высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Не задумывались: если бы стали тренером «Спартака», может, и судьба сложилась бы иначе?

— А у меня хорошо сложилась судьба.

— В плане тренерской карьеры.

— Ну вот смотрите, Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат страны. Футболистом был заметным. А сейчас только ленивый его не фигачит. Это всё сиюминутно. Совершенно искренне говорю, что никогда не задумывался: «А что, если бы…» Я понимаю, что прожил достойную жизнь, — рассказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.