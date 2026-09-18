Кейн: «ЗМ»? 73 гола за сезон говорят сами за себя, но не люблю уделять много внимания себе

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своих шансах на выигрыш «Золотого мяча».

– Вы один из кандидатов на «Золотой мяч». Я знаю, что вы не любите говорить о своих достижениях, но 73 гола в 65 играх… вполне могут быть достойны награды.

– Сложный вопрос. Я никогда не любил много говорить о себе. Могу сказать только одно: прошлый сезон был невероятным, как в личном плане, так и в командном. Это был, безусловно, лучший сезон в моей жизни. Правда, 73 гола говорят сами за себя. Я невероятно горжусь этим. Могу лишь поблагодарить своих товарищей по команде и всех, кто помог этому стать возможным.

Но «Золотой мяч» не в моих руках. Это зависит от голосов. С моей точки зрения, прошлый сезон уже в прошлом. Сейчас я сосредоточен на том, что ещё могу сделать. Я знаю, что о «Золотом мяче» будут много говорить до октября, потому