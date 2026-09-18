Глава РПЛ Алаев оценил выступление дебютанта лиги «Родины»

Глава Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил выступление дебютанта соревнования «Родины». После девяти туров чемпионата России «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место.

«По игре «Родина» производит приятное впечатление. Как мне кажется, если бы пораньше совершили все трансферы, было бы попроще — играть составом из Первой лиги объективно тяжеловато. Однако «Родина» пытается играть в футбол, мне нравится, как работает руководство клуба. У меня нет сомнений, что картина на трибунах «Арены Химки» через какое-то время нас приятно удивит», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.