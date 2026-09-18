Ямаль рассказал, в чём «Бавария» и «ПСЖ» превосходят «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подчеркнул, в чём такие клубы, как «Бавария» и «ПСЖ», превосходят сине-гранатовых.

«Наше «слабое место» особенно выделяется на фоне таких клубов, как «Бавария» и «ПСЖ». Это команды с большей физической силой, которые заставляют соперника много бегать и сохранять концентрацию на протяжении всего матча. «Арсенал», напротив, играет в более тактическом ключе, уделяя больше внимания владению мячом.

Думаю, «ПСЖ» — один из фаворитов [Лиги чемпионов], но их проблема в том, что очень сложно выиграть турнир ещё раз после того, как они уже сделали это. Это самое сложное в футболе. Когда ты выигрываешь титул, самое сложное — это завоевать его снова», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Movistar на странице в социальной сети X.