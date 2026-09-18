Ямаль: я и Мбаппе — два лучших игрока в мире, но я обошёл его по числу трофеев

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказал мнение, что он наряду с форвардом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе является лучшим футболистом мира.

«Даже если бы Англия выиграла чемпионат мира, я всё равно сказал бы, что я и Мбаппе — два лучших игрока в мире. «Золотой мяч» должен вручаться лучшему футболисту в мире, а не просто тому, кто забьёт больше всего голов.

Мбаппе играет за мадридский «Реал», а я — за «Барсу», так что у нас прямое соперничество, и я обошёл его по количеству трофеев. Для меня лучший игрок в мире — это тот, на кого смотришь и думаешь, что он действительно отличается от всех остальных. Думаю, что выбор может быть среди нас двоих, и верю, что в нынешнем году я заслуживаю награду», — приводит слова Ямаля Movistar.