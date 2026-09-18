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Челябинск — Уфа, результат матча 18 сентября 2026, счет 2:1, 12-й тур Первой лиги 2026/2027

«Челябинск» вырвал победу в концовке матча с «Уфой» в 12-м туре Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «Челябинск» и «Уфа». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Молдован из Краснодара. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Лига Pari . 12-й тур
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Ортис – 31'     1:1 Борисов – 69'     2:1 Гаджимурадов – 81'    

На 31-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Дилан Ортис, забив с пенальти. На 69-й минуте полузащитник «Челябинска» Георгий Борисов восстановил равновесие. На 81-й минуте нападающий Рамазан Гаджимурадов вывел хозяев вперёд.