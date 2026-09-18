«Челябинск» вырвал победу в концовке матча с «Уфой» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «Челябинск» и «Уфа». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Молдован из Краснодара. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 31-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Дилан Ортис, забив с пенальти. На 69-й минуте полузащитник «Челябинска» Георгий Борисов восстановил равновесие. На 81-й минуте нападающий Рамазан Гаджимурадов вывел хозяев вперёд.