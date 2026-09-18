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Хомуха: ЦСКА достойно выступил на старте сезона, но игра не сбалансирована

Хомуха: ЦСКА достойно выступил на старте сезона, но игра не сбалансирована
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Российский тренер Дмитрий Хомуха оценил игру ЦСКА в первых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. После девяти матчей РПЛ красно-синие набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

«По результату понятно, что ЦСКА выдал хороший старт в этом сезоне и показал достойное выступление с точки зрения результата. Но игра команды пока не совсем сбалансирована. После паузы на матчи сборных игры со «Спартаком» и «Динамо» будут сложными для ЦСКА. Но армейцы одержали победу над «Зенитом», а вышеперечисленные клубы не сильнее питерцев.

ЦСКА будет бороться и стараться набрать максимум очков до зимней паузы. Думаю, руководство команды сделает трансфер результативного нападающего, который поможет клубу в достижении задач. ЦСКА на правильном пути, просто нужно качественное