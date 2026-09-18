В Португалии отреагировали на вызов 41-летнего Роналду в сборную

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о включении 41-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в состав национальной команды на матчи группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027.

«Роналду после своего последнего матча на чемпионате мира — 2026 заявил, что больше не собирается играть на этом турнире. Этим он хотел сказать, что больше не намерен играть на чемпионате мира, но не отрицал того, что хочет сыграть на следующем чемпионате Европы. Главный тренер сборной Португалии Жо