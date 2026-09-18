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Кейн: Месси и Роналду — лучшие в истории. Это честь, что обо мне говорят в их контексте

Кейн: Месси и Роналду — лучшие в истории. Это честь, что обо мне говорят в их контексте
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о сравнениях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду в контексте их результативности.

– Если вы выиграете третью «Золотую бутсу», то вы будете стоять на историческом пьедестале почёта рядом с Месси и Роналду. Никто, кроме них двоих, не выиграл больше трёх.
– Месси и Криштиану доминировали в футболе на протяжении целого поколения. Это два лучших футболиста в истории. Обсуждаться в их контексте уже что-то особенное.

От меня как от нападающего ожидают, что я буду забивать голы. «Золотая бутса» — не единственная моя цель, но, конечно, понимаю, что, если я выиграл её, значит, помог команде. Всё это мотивир