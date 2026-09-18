«Он тоже человек». Глушаков — о критике вратаря «Спартака» Максименко

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о критике в адрес голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Я был на матче с «Краснодаром», когда два удара сумасшедших, два гола забили. Там такие удары шикарные. Оба гола привязали Максименко. Там исполнительское мастерство, игрока надо похвалить. Просто Максименко не выручил, может быть. Бывают матчи, когда не выручаешь. Он тоже человек. Поэтому бывает незаслуженная критика», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл «на ноль».