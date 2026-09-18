Хомуха: потеря Кривцова сказывается на качестве игры «Краснодара»

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Краснодара» в Альфа-Банк РПЛ и травме футболиста команды Никиты Кривцова.

«Когда у тебя выбывают системообразующие игроки, которые вели игру команды, то это, несомненно, начинает сказываться на игре. Сначала у «Краснодара» не было Кордобы. Сейчас он восстановился, но получил травму Кривцов и не играет. На сегодняшний день это футболист, который был очень эффективен с точки зрения атакующих действий для «Краснодара». Потери таких футболистов и сказываются на качестве игры.

У нас такой чемпионат, когда не все фавориты одержив