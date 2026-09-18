15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: потеря Кривцова сказывается на качестве игры «Краснодара»

Хомуха: потеря Кривцова сказывается на качестве игры «Краснодара»
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Краснодара» в Альфа-Банк РПЛ и травме футболиста команды Никиты Кривцова.

«Когда у тебя выбывают системообразующие игроки, которые вели игру команды, то это, несомненно, начинает сказываться на игре. Сначала у «Краснодара» не было Кордобы. Сейчас он восстановился, но получил травму Кривцов и не играет. На сегодняшний день это футболист, который был очень эффективен с точки зрения атакующих действий для «Краснодара». Потери таких футболистов и сказываются на качестве игры.

У нас такой чемпионат, когда не все фавориты одержив