Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, состоялись пять матчей 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 12-го тура Первой лиги на 18 сентября:

«Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 1:1;

«Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 0:1;

«Челябинск» – «Уфа» – 2:1;

«Нефтехимик» – «Урал» – 0:1;

«Шинник» – «КАМАЗ» – 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 24 очками располагается костромской «Спартак». Следом идут «Сочи» и «Велес», которые набрали по 23 очка. Последнее место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).