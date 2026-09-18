Игрок «Крыльев Советов» Божин высказался о приобретениях клуба в летнее трансферное окно

Игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о приобретениях клуба в летнее трансферное окно.

«Как видите, новички нас усилили. Когда приходят игроки, мы видим, что состав более-менее ровный, они выходят на замену, а мы только добавляем. И в скорости, и в острых атаках. У нас конкуренция на каждой позиции, хорошо, что к нам приходят хорошие, сильные игроки», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» набрали 11 очков после девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и занимают девятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу «Краснодар