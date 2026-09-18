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Шинник — КАМАЗ, результат матча 18 сентября 2026, счет 0:1, 12-й тур Первой лиги 2026/2027

«КАМАЗ» в гостях победил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «Шинник» (Ярославль) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина из Сочи. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Лига Pari . 12-й тур
18 сентября 2026, пятница. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Защепкин – 59'    

На 59-й минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.

После 11 матчей Первой лиги «Шинник» набрал 15 очков и занимает девятое место. «КАМАЗ» заработал девять очков в 12 встреча