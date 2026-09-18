«КАМАЗ» в гостях победил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли «Шинник» (Ярославль) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина из Сочи. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 59-й минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.

После 11 матчей Первой лиги «Шинник» набрал 15 очков и занимает девятое место. «КАМАЗ» заработал девять очков в 12 встреча