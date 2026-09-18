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«Будет очень большая ошибка». Генич предположил, кого из тренеров могут уволить в РПЛ

«Будет очень большая ошибка». Генич предположил, кого из тренеров могут уволить в РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич предположил, что «Ростов» может уволить главного тренера команды Джонатана Альбу.

— Это нормально? Девять туров и ни одной отставки. Девять! Я думаю, что может быть отставка в «Ростове». Просто у Альбы сейчас позиции… Сколько там у них? Восемь очков.

— А если так станется, что в «Ростове» примут политическое решение. Что будет с «Ростовом»?
— Они Гусева хотели. Но это будет очень большая ошибка. Я имею в виду, не назначение Ролана Александровича, а убрать Альбу. Потому что Альба для них [игроков], как бл