«Будет очень большая ошибка». Генич предположил, кого из тренеров могут уволить в РПЛ
Российский комментатор Константин Генич предположил, что «Ростов» может уволить главного тренера команды Джонатана Альбу.
— Это нормально? Девять туров и ни одной отставки. Девять! Я думаю, что может быть отставка в «Ростове». Просто у Альбы сейчас позиции… Сколько там у них? Восемь очков.
— А если так станется, что в «Ростове» примут политическое решение. Что будет с «Ростовом»?
— Они Гусева хотели. Но это будет очень большая ошибка. Я имею в виду, не назначение Ролана Александровича, а убрать Альбу. Потому что Альба для них [игроков], как бл