Агент Барбоза заявил, что готов помочь Тюкавину в поиске нового клуба в Европе
Португальский агент Пауло Барбоза заявил о готовности помочь нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину в поиске нового клуба в Европе.
— Появилась информация, что вы стали одним из представителей Тюкавина. Так ли это?
— Это не соответствует действительности. У Константина Тюкавина есть свой агент.
— Вы будете участвовать в поиске клуба из Европы для Константина, помогая его агенту Сафонову?
— Если будет такое желание, конечно, помогу! — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ Тюкавин принял участие в семи матчах, в кот