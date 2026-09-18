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Агент Барбоза заявил, что готов помочь Тюкавину в поиске нового клуба в Европе

Агент Барбоза заявил, что готов помочь Тюкавину в поиске нового клуба в Европе
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Португальский агент Пауло Барбоза заявил о готовности помочь нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину в поиске нового клуба в Европе.

— Появилась информация, что вы стали одним из представителей Тюкавина. Так ли это?
— Это не соответствует действительности. У Константина Тюкавина есть свой агент.

— Вы будете участвовать в поиске клуба из Европы для Константина, помогая его агенту Сафонову?
— Если будет такое желание, конечно, помогу! — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ Тюкавин принял участие в семи матчах, в кот