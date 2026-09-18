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Результаты матчей 12-го тура Первой лиги по футболу сезона 2026/2027

Результаты матчей 12-го тура Первой лиги по футболу сезона-2026/2027
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В пятницу, 18 сентября, завершился 12-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 12-го тура Первой лиги сезона-2026/2027.

16 сентября, среда:

«Енисей» – «Арсенал» Тула – 3:1.

17 сентября, четверг:

«Текстильщик» – «Ротор» – 0:2;
«Торпедо» Москва – «Велес» – 1:1;
«Нижний Новгород» – «Ленинградец» – 6:0.

18 сентября, пятница:

«Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 1:1;
«Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 0:1;
«Челябинск» – «Уфа» – 2:1;
«Нефтехимик» – «Урал» – 0:1;
«Шинник» – «КАМАЗ» – 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 24 очками располагается костромской «Спартак». Следом идут «Сочи» и «Велес», которые набрали по 23 очка. Последнее место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).