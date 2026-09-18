Зидан: Мбаппе — капитан сборной Франции. Мы не будем обсуждать «Золотой мяч» в команде

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе останется капитаном национальной команды.

«Да, Килиан [Мбаппе] будет капитаном в моей команде, это очевидно. Другие капитаны? Вы узнаете это очень скоро.

Всегда будет дискуссия о «Золотом мяче», но я не буду в неё вдаваться. Я не смогу прекратить её, поскольку споры ведутся каждый день, каждый вправе говорить, что хочет.

Я знаю, что значит быть обладателем «Золотого мяча» в том смысле, что у каждого игрока есть амбиции однажды стать им. Время от времени происходят споры. Но когда мы соберёмся все вместе, никаких дискуссий не возник