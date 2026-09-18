15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан: Мбаппе — капитан сборной Франции. Мы не будем обсуждать «Золотой мяч» в команде

Зидан: Мбаппе — капитан сборной Франции. Мы не будем обсуждать «Золотой мяч» в команде
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе останется капитаном национальной команды.

«Да, Килиан [Мбаппе] будет капитаном в моей команде, это очевидно. Другие капитаны? Вы узнаете это очень скоро.

Всегда будет дискуссия о «Золотом мяче», но я не буду в неё вдаваться. Я не смогу прекратить её, поскольку споры ведутся каждый день, каждый вправе говорить, что хочет.

Я знаю, что значит быть обладателем «Золотого мяча» в том смысле, что у каждого игрока есть амбиции однажды стать им. Время от времени происходят споры. Но когда мы соберёмся все вместе, никаких дискуссий не возник