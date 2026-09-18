«Они — не команда». Писарев высказался о «Реале», упомянув Моуринью и Винисиуса

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о мадридском «Реале», упомянув наставника команды Жозе Моуринью и вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Ничего не изменилось с приходом Моуринью. Он Винисиуса не воспитывает, пока терпит. «Реал» не пропустил всего в одном матче. Моуринью вообще никак не влияет. Сидит тихо, Винисиуса не строит, никуда не лезет. Они — не команда. Они сами по себе», — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После шести матчей в испанской Ла Лиге «Реал» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три очка.