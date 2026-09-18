Комбаров: Дзюба с его мастерством и знанием футбола мог бы ещё помочь какой‑то команде

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил, может ли 38-летний нападающий Артём Дзюба перейти в команду Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В конце мая форвард покинул «Акрон» и является свободным агентом.

– Сможем ли мы ещё увидеть Дзюбу в команде РПЛ в этом сезоне?

– Мы не общались с ним, поэтому я не знаю, какие у него настроения. Так что в этом плане затрудняюсь ответить. Возраст делает отпечаток на функциональн