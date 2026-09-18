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«А вы все дружите в вашей газете?» Мбаппе — о дружбе между игроками «Реала»

«А вы все дружите в вашей газете?» Мбаппе — о дружбе между игроками «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, обязательно ли одноклубники должны быть друзьями.

«Мы должны быть хороши на поле, должны быть едины — это да. Вот вы дружите со всеми, кто работает в вашей газете? Вы все вместе работаете на благо своей газеты, и мы все работаем вместе на благо мадридского «Реала».

Эти разговоры больше о новом поколении фанатов в социальных сетях, которые обращают внимание на всё: «Почему он не улыбнулся?», «Почему они не пожали друг другу руки?»

Мы знаем это, поэтому стараемся не создавать ложного впечатления и не заставлять людей ошибочно верить в то, что не является правдой», — приводит слова Мбаппе AS.

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