Зидан ответил, могут ли Бензема и Канте вернуться в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении 38-летнего нападающего Карима Бензема и 35-летнего полузащитника Н'Голо Канте в национальную команду.

«Я провёл с ним [Бензема] много замечательных лет в «Реале». Я уважаю Карима, но он уже в возрасте. Похожая ситуация с Канте. Я восхищаюсь всем, чего они добились, их карьерой… но сегодня мне нужны более молодые игроки», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Бензема провёл последний матч за сборную Франции в 2022 году. Канте был вызван в национальную команду на чемпионат мира 2026 года, но не сыграл ни минуты на этом турнире.