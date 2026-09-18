15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан ответил, могут ли Бензема и Канте вернуться в сборную Франции

Зидан ответил, могут ли Бензема и Канте вернуться в сборную Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении 38-летнего нападающего Карима Бензема и 35-летнего полузащитника Н'Голо Канте в национальную команду.

«Я провёл с ним [Бензема] много замечательных лет в «Реале». Я уважаю Карима, но он уже в возрасте. Похожая ситуация с Канте. Я восхищаюсь всем, чего они добились, их карьерой… но сегодня мне нужны более молодые игроки», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Бензема провёл последний матч за сборную Франции в 2022 году. Канте был вызван в национальную команду на чемпионат мира 2026 года, но не сыграл ни минуты на этом турнире.

Материалы по теме
Зидан: Мбаппе — капитан сборной Франции. Мы не будем обсуждать «З