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«Почему тогда Дуэ не в списке?» Энрике отрицает, что «ПСЖ» продвигает игроков на «ЗМ»

«Почему тогда Дуэ не в списке?» Энрике отрицает, что «ПСЖ» продвигает игроков на «ЗМ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отрицает использование клубом стратегии для продвижения игроков Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии на «Золотой мяч» — 2026. В нынешнем году 10 футболистов парижской команды вошли в топ-30 номинантов на награду.

«Выигрывать важные трофеи — вот в чём заключается стратегия. Мы ничего не определяем как клуб.

Мы очень рады, что у нас есть 10 игроков, входящих в 30 лучших в мире. Если бы у нас была возможность решать, мы бы включили туда и Дезире Дуэ. Почему его там нет?

Футболист «ПСЖ» заслужил выиграть эту награду. Наш менталитет — защищать всех игроков. Надеемся, что «Золотой мяч» получит футболист «ПСЖ», кем бы он ни был», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.