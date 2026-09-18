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«Оскорбительно звучит, но близко к правде». Генич — о «Рубине»

«Оскорбительно звучит, но близко к правде». Генич — о «Рубине»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о казанском «Рубине».

— Пишут: «Рубин» — безликая команда». Это оскорбительно для «Рубина» звучит, но близко к правде. Они – команда, которая вряд ли может сверкнуть.

— Но при этом «Рубин» не провалится.
— Да. «Рубин» не провалится. То есть они такие серенькие. Середнячок. Когда уходил Рашид [Рахимов], главная задача тех, кто его выдавливал, была донести до руководства Татарстана, что сейчас придёт тренер и мы будем играть суперъярко. Где это? «Рубин» может цепануть любого, но при этом могут поехать и проиграть «Крыльям» или «Акрону», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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