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В «Милане» разочарованы стартом команды при Амориме, но доверяют тренеру — GdS

В «Милане» разочарованы стартом команды при Амориме, но доверяют тренеру — GdS
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Руководство «Милана» разочаровано стартом команды при новом главном тренере Рубене Амориме. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, владелец клуба Джерри Кардинале остался недоволен поражением команды в матче с «Бенфикой» (0:2) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы с учётом сделанных летом трансферов. Несмотря на это, руководство итальянского гранда продолжает доверять португальскому специалисту. Однако от команды ждут улучшения результатов, начиная со встречи с «Лечче» (20 сентября) в Серии А.

Аморим был назначен на должность главного тренера «россонери» в июне. Под его руководством «Милан» провёл пять матчей во всех турнирах, в которых два раза победил, два раза сыграл вничью и уступил.

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