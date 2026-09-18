Кэррик высказался о своих перспективах в «МЮ» на фоне результатов команды на старте сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своих перспективах на фоне неудовлетворительных результатов на старте сезона.

«Я знаю этот клуб, знаю свою роль и понимаю, чего здесь ждут: определённого уровня игры и конкретных результатов на поле. Я всё это прекрасно осознаю.

Что касается будущего, владельцев или того, сколько времени мне отведено на этой должности – я об этом вообще не думаю. В моём положении рассуждать так просто нелепо; эти мысли меня сейчас совершенно не занимают.

Это всего лишь два-