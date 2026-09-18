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«Он лучший игрок в мире». Зидан ответил, на какой позиции предпочитает использовать Мбаппе

«Он лучший игрок в мире». Зидан ответил, на какой позиции предпочитает использовать Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил, на какой позиции предпочитает использовать нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — лучший футболист в мире. Он способен играть на всех трёх позициях в атаке. Лично мне он очень нравится как левый вингер», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Мбаппе является капитаном сборной Франции. В составе национальной команды 27-летний нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 66 голами и 44 результативными передачами. В 2018 году Мбаппе с «трёхцветными» стал чемпионом мира.

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