«Он лучший игрок в мире». Зидан ответил, на какой позиции предпочитает использовать Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил, на какой позиции предпочитает использовать нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — лучший футболист в мире. Он способен играть на всех трёх позициях в атаке. Лично мне он очень нравится как левый вингер», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Мбаппе является капитаном сборной Франции. В составе национальной команды 27-летний нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 66 голами и 44 результативными передачами. В 2018 году Мбаппе с «трёхцветными» стал чемпионом мира.

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Болельщики сборной Франции выбрали между Мбаппе, Зиданом и Анри: