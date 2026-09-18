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«Болельщики, может быть, сильно обидятся». Генич — о «Локомотиве»

«Болельщики, может быть, сильно обидятся». Генич — о «Локомотиве»
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Российский комментатор Константин Генич в критической форме высказался о «Локомотиве».

«Болельщики «Локомотива», может быть, сильно обидятся, но я скажу такую вещь. У «Локомотива» была команда, а сейчас просто игроки. Сейчас просто игроки, из которых пытается Галактионов, не знаю, получится у него или нет. Команды как таковой нет. Разнобой. Когда бывает, соберёшь футболистов под просмотр. Им выдают форму: «Играйте на своих сильных качествах». Когда был другой набор исполнителей, Галактионов мог найти позицию Баринову, правильно использовать Батракова. Сейчас, если мы говорим про функционал игроков «Локомотива», то это просто футболисты в одинаковых майках. Это близко не команда», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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