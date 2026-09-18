Кварацхелия рассказал, почему готов проголосовать за «Золотой мяч» для Дембеле

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал о готовности проголосовать за одноклубника Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» — 2026.

«Я бы снова проголосовал за Усмана Дембеле как за обладателя «Золотого мяча». Он невероятен в качестве лидера команды», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году. В минувшем сезоне 29-летний нападающий за «ПСЖ» принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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