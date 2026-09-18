15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия рассказал, почему готов проголосовать за «Золотой мяч» для Дембеле

Кварацхелия рассказал, почему готов проголосовать за «Золотой мяч» для Дембеле
Комментарии

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал о готовности проголосовать за одноклубника Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» — 2026.

«Я бы снова проголосовал за Усмана Дембеле как за обладателя «Золотого мяча». Он невероятен в качестве лидера команды», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году. В минувшем сезоне 29-летний нападающий за «ПСЖ» принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
Дембеле близок к продлению контракта до 2030 года, Кварацхелия — до 2031-го — Боулма

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android