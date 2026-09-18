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Ямаль: когда я рос, люди смотрели матчи по 90 минут, а сейчас делают выводы по приложениям

Ямаль: когда я рос, люди смотрели матчи по 90 минут, а сейчас делают выводы по приложениям
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19-летний нападающий «Барселоны», чемпион мира и Европы Ламин Ямаль считает, что во времена его взросления люди внимательнее следили за матчами, в то время как сейчас делают выводы по игре футболистов на основании данных специализированных приложений.

«Когда я рос, мы смотрели матчи полностью, с 1-й по 90-ю минуту. Тогда люди по-настоящему наслаждались футболом. Сейчас они просто заходят в приложение на телефоне, видят, что футболист забивает два гола или отдаёт две результативные передачи, и думают, что он провёл очень хороший матч. У меня были зрелищные игры, в которых я не забивал, но люди этого не оценят», — приводит слова Ямаля Movistar.

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Чем уникален Ламин Ямаль: