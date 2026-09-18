«Монако» победил «Ланс» в матче 5-го тура Лиги 1, Головин отыграл 90 минут

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен (Уллен). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч забил форвард «Монако» Парис Бруннер на 32-й минуте. На 58-й минуте защитник «Ланса» Матьё Юдоль сравнял счёт. На 84-й минуте защитник гостей Жонатан Гради забил автогол, установив окончательный счёт — 1:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

После пяти матчей в чемпионате Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ланс» заработал четыре очка и располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Монако» на своём поле сыграет с «Тулуз