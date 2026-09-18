15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Ланс, результат матча 18 сентября 2026, счет 2:1, 5-й тур Лиги 1 2026/2027

«Монако» победил «Ланс» в матче 5-го тура Лиги 1, Головин отыграл 90 минут
Комментарии

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен (Уллен). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты хозяев.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
18 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Бруннер – 32'     1:1 Юдоль – 57'     2:1 Гради – 84'    

Первый мяч забил форвард «Монако» Парис Бруннер на 32-й минуте. На 58-й минуте защитник «Ланса» Матьё Юдоль сравнял счёт. На 84-й минуте защитник гостей Жонатан Гради забил автогол, установив окончательный счёт — 1:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

После пяти матчей в чемпионате Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ланс» заработал четыре очка и располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Монако» на своём поле сыграет с «Тулуз