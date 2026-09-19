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«Дело не в голах — это всего лишь статистика». Ямаль рассказал, что его злит на поле

«Дело не в голах — это всего лишь статистика». Ямаль рассказал, что его злит на поле
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что его по-настоящему злит во время матчей.

«Иногда я прихожу домой злой, а мама говорит мне: «Ты злишься, потому что не забил». Но я всегда говорю ей, что никогда не буду злиться из-за того, что не забил, потому что голы — это всего лишь статистика.

Что меня расстраивает, так это когда я не касаюсь мяча и не могу получить удовольствие. Вот что меня злит. Другие футболисты понимают это. Они видят это по моему лицу, по тому, как я двигаюсь, и по языку моего тела. Они всегда стараются вовлечь меня в игру. Иногда я даже замечаю, что они пытаются передавать мне мяч чаще, чем это необходимо», — приводит слова Ямаля Movistar.

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Чем уникален Ламин Ямаль:

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