Ямаль ответил, какому качеству Мбаппе и Рафиньи он завидует

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, какому качеству одноклубника Рафиньи и форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе он завидует.

– Есть ли что-то у других футболистов, чему ты завидуешь? Например, скорости Мбаппе?

– Да, я думаю, что Мбаппе и Рафинья — это два игрока, на которых я ориентируюсь в этом плане. На тренировке кажется, что Рафинья просто собирается протолкнуть мяч вперёд, а затем убегает так, что его не догонишь и за три дня. То же самое с Мбаппе. Они оба очень быстрые игроки.

Мы с Педри не очень быстрые футболисты и всегда говорим, что если бы у нас была их скорость, то мы были бы на много световых лет впереди всех в футболе. Оцените скорость Мбаппе и Педри. Педри стал бы игроком… Я имею в виду, что никто не смог бы отобрать у него мяч.

Я думаю, что скорость имеет самое большое значение в футболе. В конце концов, если я буду быстрее тебя, то всегда доберусь туда первым и забью гол, — приводит слова Ямаля Movistar.

Чем уникален Ламин Ямаль: