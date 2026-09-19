15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль ответил, какому качеству Мбаппе и Рафиньи он завидует

Ямаль ответил, какому качеству Мбаппе и Рафиньи он завидует
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, какому качеству одноклубника Рафиньи и форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе он завидует.

– Есть ли что-то у других футболистов, чему ты завидуешь? Например, скорости Мбаппе?
– Да, я думаю, что Мбаппе и Рафинья — это два игрока, на которых я ориентируюсь в этом плане. На тренировке кажется, что Рафинья просто собирается протолкнуть мяч вперёд, а затем убегает так, что его не догонишь и за три дня. То же самое с Мбаппе. Они оба очень быстрые игроки.

Мы с Педри не очень быстрые футболисты и всегда говорим, что если бы у нас была их скорость, то мы были бы на много световых лет впереди всех в футболе. Оцените скорость Мбаппе и Педри. Педри стал бы игроком… Я имею в виду, что никто не смог бы отобрать у него мяч.

Я думаю, что скорость имеет самое большое значение в футболе. В конце концов, если я буду быстрее тебя, то всегда доберусь туда первым и забью гол, — приводит слова Ямаля Movistar.

Материалы по теме
Ямаль: когда я рос, люди смотрели матчи по 90 минут, а сейчас делают выводы по приложениям

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android