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Брентфорд — Челси, результат матча 18 сентября 2026, счет 3:0, 5-й тур АПЛ 2026/2027

«Челси» разгромно проиграл «Брентфорду» и продлил серию без побед в АПЛ до трёх матчей
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
18 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Энтони – 61'     2:0 Тьяго – 83'     3:0 Карвалью – 90+4'    

На 61-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Джейдон Энтони. На 83-й минуте форвард Игор Тьяго укрепил преимущество хозяев. На 90+4-й минуте полузащитник Фабиу Карвалью довёл счёт до разгромного.

В следующем туре «пчёлы» встретятся с «Астон Виллой» (10 октября), а «синие» проведут матч с «Борнмутом» (10 октября). В 4-м туре АПЛ команда Хаби Алонсо разделила очки с «Халл Сити» (2:2), а в 3-м туре уступила «Арсеналу» (1:2).

После пяти матчей АПЛ «Брентфорд» набрал девять очков и занимает третье место. «Челси» заработал семь очков и располагается на седьмой строчке.

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