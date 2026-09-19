«Лучшим игрокам не нужна предвыборная кампания». В «Баварии» ответили Ямалю

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал высказывание нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, что «Золотой мяч» необязательно должен выиграть футболист, забивший больше всего голов.

Напомним, форвард мюнхенского клуба Гарри Кейн получил «Золотую бутсу» за сезон-2025/2026. Англичанин забил 36 голов в 31 матче Бундеслиги.

«Конечно, [ему] нужно проводить предвыборную кампанию. Лучшие игроки — те, кому не нужна предвыборная кампания», — приводит слова Эберля журналист Sky Sport Керри Хау на странице в социальной сети X.

Всего в минувшем сезоне за «Баварию» и сборную Англии Кейн забил 73 гола в 67 встречах, показав второй результат в истории по этому показателю.

Чем уникален Ламин Ямаль: