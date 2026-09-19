Талалаев оценил восьмое место «Балтики» после девяти туров РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил положение команды в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после девяти туров.

«Объективная реальность. Мне кажется, на длинных участках футбол абсолютно справедлив. Девять туров — не такой длинный отрезок, но уже, можно сказать, треть чемпионата. На мой взгляд, мы занимаем место соответственно тому качеству, которое демонстрируем в тренировочной работе. Можно было чуть повыше подняться? Можно. Допустим, не проиграв «Зениту». Пару моментов забей — там, может быть, на одну строчку, другую мы бы поднялись. Но того качества, которое было в прошлом году в тренировочном процессе, после года, проведённого там, в ФНЛ,